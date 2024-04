A Pontedera l’Olbia saluta la C con un pareggio 

Pontedera 2

Olbia 2

Pontedera (3-4-2-1) : Vivoli; Calvani, Martinelli (30’ st Selleri), Espeche; Perretta, Ignacchiti (30’ st Provenzano), Lombardi (19’ st Ianesi), Ambrosini (13’ st Cerretti); Delpupo, Peli (13’ st Ganz); Benedetti. In panchina Lewis, Busi, Gagliardi, Pretato, Guidi, Salvadori. Allenatore Canzi.

Olbia (4-3-3) : Van der Want; Arboleda, Bellodi, Palomba (31’ st Scaringi), Fabbri; Mameli (25’ st Schiavone), Zanchetta, Biancu (25’ st Di Marcello); Catania, Scapin (1’ st Nanni), Ricceri (35’ Dessena). In panchina Fraraccio, Zallu, La Rosa, Boganini, Gennari, Iobbi, Petrone. Allenatore Biagioni.

Arbitro : Viapiana di Catanzaro .

Reti : nel pt, 5’ Fabbri, 21’ Delpupo, 43’ Ambrosini; nel st, 7’ Catania.

Note : recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 423 .

L’Olbia saluta la Serie C dopo 8 anni, condannata da un pareggio, il 2-2 strappato a domicilio al Pontedera dell’ex Max Canzi, che a una giornata dalla fine del campionato rende incolmabile il gap di 5 punti dalla Fermana penultima della classe.

La retrocessione in D è matematica, ma domenica in casa contro una Spal già salva i bianchi vorranno congedarsi come si deve dal proprio pubblico. Magari andando a caccia di punti buoni per migliorare un bottino che potrebbe far fede in caso di ripescaggio, via che la nuova proprietà targata SwissPro vuole percorrere per non abbandonare il professionismo. L’ideale sarebbe replicare la prova offerta al “Mannucci”.

La cronaca

I galluresi approcciano bene la gara: la sblocca Fabbri al 5’ da angolo di Catania, il pareggio dei toscani un quarto d’ora dopo per mano del talento scuola Cagliari Delpupo. Poi il sorpasso del Pontedera, a ridosso dell’intervallo firmato da Ambrosini, che con un tiro cross beffa Van der Want, aiutato dal palo. Nella ripresa, Nanni subentra a Scapin e ci prova subito, ma Vivoli fa buona guardia, lo imita Biancu dalla lunga distanza sfiorando il 2-2. Pari che non fallisce Catania al 7’. Prima della mezz’ora il neo entrato Di Marcello, al debutto tra i professionisti (come Ricceri), si mangia il controsorpasso. Il resto è storia di una retrocessione annunciata.

RIPRODUZIONE RISERVATA