A poche ore dal vertice bruciata un’altra auto: la tredicesima nel 2024 

Un’altra notte di fuoco a Olbia, l’allarme questa volta è scattato in via Gennargentu, poco prima delle due di ieri. Lo schema è sempre il solito, una persona è riuscita ad avvicinarsi all’utilitaria di un giovane olbiese, Ronny Madau, parcheggiata davanti a una palazzina e ad appiccare le fiamme. Il rogo è partito subito nella parte posteriore dell’auto e ha avvolto la carrozzeria. La Kia di Madau è stata danneggiata in modo irreparabile. Il personale dei Vigili del Fuoco di Olbia è arrivato sul posto nel giro di pochi minuti, dopo una chiamata. Qualcuno, in via Gennargentu, si è accorto dell’incendio e ha dato l’allarme. Le operazioni di spegnimento sono state completate con successo nel giro di poche decine di minuti. I Vigili del Fuoco hanno evitato che le fiamme danneggiassero le altre auto parcheggiate in via Gennargentu. Si è rischiato grosso, perché i mezzi vicino alla Kia erano diversi. Il personale dell’Arma dei Carabinieri ha sentito la vittima dell’atto intimidatorio e altre persone, sono stati visionati anche dei filmati. Nell’arco di un anno a Olbia, considerando l’ultimo raid, sono state bruciate oltre venti auto, tredici dall’inizio dell’anno. E non ci sono soltanto gli atti intimidatori a preoccupare gli olbiesi. A conferma dell’allarme lanciato mercoledì a Sassari dalla vice sindaca di Olbia, Sabrina Serra, su furti e danneggiamenti, ieri mattina si è verificato un altro episodio. Due giovani di nazionalità tunisina sono stati arrestati dai Carabinieri di Olbia, perché sorpresi mentre rubavano all’interno di un’auto appena forzata.

