A Pitz’e Serra c’è la scuola dei record 

E pensare che anni fa Pitz’e Serra era soltanto un quartiere dormitorio mentre ora invece vanta la scuola dei record. Nella secondaria di via Portogallo le iscrizioni continuano a segnare numeri impressionanti, soprattutto in un periodo di crisi demografica. Basti un dato su tutti: dalle 35 iscrizioni alla classe prima nell’anno scolastico 2020/2021 si è passati alle 113 per il 2026/2027, con un incremento di circa il 223%. Ma tutto l’istituto comprensivo 6-3, che comprende undici plessi tra il centro e il litorale, vanta dati confortanti.

La dirigente

«Un risultato che testimonia in modo evidente la crescente attrattività dell’Istituto» spiega la dirigente Maria Gabriella Bussu, «collaborazione, inclusione degli alunni neurodivergenti, spazi tematici attrezzati e apertura alla sperimentazione didattica rappresentano oggi i principali punti di forza della scuola, che ha fattodell’inclusione il proprio tratto distintivo».Segnali importanti arrivano anche dal litorale: la scuola primaria di Stella di Mare, che nell’anno scolastico 2023/2024 non era riuscita a formare una classe prima, ha invertito la tendenza attivando una classe l’anno successivo e ben due classi prime nell’anno in corso. «Per il terzo anno consecutivo così l’IC 6-3 si conferma in controtendenza rispetto al calo demografico», aggiunge la dirigente, «le iscrizioni crescono in tutti gli 11 plessi dell’istituto, con percentuali significative».

L’inclusività

Non solo: dei 1400 alunni delle scuole dell’Istituto, circa il 12 per cento sono disabili.«Qui si accolgono tutti e nessuno viene lasciato indietro», dice la professoressa Francesca Ortalli, «e questo si traduce, nella pratica didattica, in progetti dedicati capaci di dare un’offerta formativa accessibile, ampia, variegata e innovativa».L’aumento dei numeri, aggiunge la professoressa Gabriella Solla, «impone per forza di cose una riflessione sull’organizzazione degli spazi e sulla necessità di ripensare l’ambiente scolastico. Una scuola che cresce e accoglie deve evolvere, riorganizzarsi e aggiornare il proprio piano per l’inclusione, affinché ogni studente possa continuare a trovare un contesto realmente accessibile e di qualità». Da qui il progetto per ambienti capaci di sostenere l’apprendimento, favorire le relazioni e valorizzare le differenze.

Il rione

Una scuola che cresce e cresce insieme al suo quartiere, adesso vivo e pulsante dove i residenti non tornano più soltanto per dormire ma che fanno la spesa, frequentano le attività, mandano i figli a scuola. Non a caso, sono cresciuti anche i negozi, bar, ristoranti e panifici. Un piccolo miracolo targato Pitz’e Serra.

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