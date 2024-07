A Pistoia l’ultimo saluto a Niccolai 

L'ultimo saluto a Comunardo Niccolai è stato dato ieri a Pistoia, davanti a una folla che ha voluto ricordare lo stopper del Cagliari campione d'Italia, scomparso nella notte di lunedì. Niccolai, 77 anni, era stato ricoverato all'ospedale San Jacopo dopo una caduta in casa. E proprio in ospedale gli è stato fatale un malore improvviso.

Omaggio rossoblù

Il Cagliari era presente al funerale con una corona di fiori. In rappresentanza del club era atteso Roberto Muzzi, costretto all'assenza da un problema familiare. Tra le corone anche quella degli ex compagni con cui Niccolai ha vinto lo storico scudetto del 1970 e dell'associazione degli ex rossoblù. Che anche oggi lo ricorderanno prima del torneo che si giocherà a Calasetta e che vedrà in campo, oltre agli ex del Cagliari (presenti, tra gli altri, Cappioli e Criniti), anche le rappresentative di Sant'Antioco, Calasetta e Carloforte.

Eroe per sempre

Toscano di Uzzano, Niccolai sbarcò in Sardegna a soli 18 anni per giocare con la Torres, nel 1964, per poi passare al Cagliari, in Serie A, l'anno dopo. In rossoblù ha giocato per dodici stagioni, vincendo da protagonista lo scudetto del '70 e totalizzando 276 gare, guadagnandosi anche la chiamata in Nazionale, prima di tornare nella sua Toscana. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA