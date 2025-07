A Pisano la panchina della Primavera 

Sarà un altro ex rossoblù, anzi, una bandiera rossoblù, Francesco Pisano, a raccogliere il testimone lasciato da Fabio Pisacane sulla panchina della Primavera. Dopo il mancato accordo con la coppia Greco-Dessena, ha prevalso, dunque, la linea interna con la promozione del tecnico selargino, da anni ormai nel settore giovanile del Cagliari e reduce dall’esperienza come secondo di Marco Mancosu nell’Under 18.

L’esordio

Il debutto in campionato per il nuovo allenatore del Cagliari Primavera il 16 agosto a Napoli. Dieci giorni dopo, all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, contenderà la Supercoppa Italiana all’Inter Campione d’Italia.

Lo staff

È il primo vero esame di maturità in panchina per Pisano, 231 presenze in Serie A da calciatore, tutte con la maglia del Cagliari. A seguire le esperienze con Bolton, Avellino e, infine, a Olbia da capitano. Il suo vice sarà Rubicini, nello staff della prima squadra con Leonardo Semplici, nel 2021. Confermato Medda come collaboratore tecnico. Il preparatore atletico sarà Fais, quello dei portieri Di Franco. Il Match Analysis, infine, Contu. (f.g.)

