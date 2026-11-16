Un riconoscimento dietro l’altro per Fabio Pisacane. Dopo il premio “Elisa Nivola”, l’allenatore del Cagliari ha ricevuto ieri a Milano, nell’ambito del Gran Galà del 4° Trofeo “Italo Galbiati”, il premio “Talento in panchina”. Un riconoscimento per il lavoro che sta svolgendo alla guida dei rossoblù, nel ricordo di un allenatore come Italo Galbiati, punto di riferimento per la valorizzazione e la crescita di generazioni di giovani calciatori.

«Pisacane ha dimostrato competenza, carisma e spiccate capacità di leadership», si legge nella motivazione, «sapendo costruire un’identità di squadra attraverso il lavoro quotidiano, la cura degli aspetti tattici e la valorizzazione dei giovani, trasmettendo al gruppo determinazione, senso di appartenenza e spirito di sacrificio». Commosso Pisacane, ha tenuto a precisare: «È un onore ricevere questo premio che porta il nome di chi ogni giorno ha dato tanto al calcio». Il lavoro con i giovani? «La differenza la fa sempre il dettaglio e la cura dei particolari. Questa è una responsabilità che voglio portare avanti sempre».

La Panchina d’Oro

Cristian Chivu, invece, è il vincitore della Panchina d'Oro 2025-26. «Un premio speciale perché assegnato dai colleghi», ha detto il tecnico dell’Inter che ha ricevuto 16 voti precedendo Fàbregas (12) e Gasperini (9). A consegnargli il premio a Coverciano sono stati il commissario della Figc Malagò e il presidente della Lega Serie A Simonelli.

Per la Panchina d'Oro per la Serie B il più votato è stato Massimiliano Alvini (26 voti su 43) artefice della promozione con il Frosinone.

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