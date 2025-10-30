A Pisacane sono piaciuti i primi 40 minuti 

Il mese di ottobre si conclude senza vittorie, con un punto nelle tre giornate dopo la sosta. È arrivata la prima "libecciata", per usare parole tanto care a Claudio Ranieri, sul Cagliari di Fabio Pisacane: un momento no sul quale pesano tanti fattori, con quello degli infortuni, passaggio che i rossoblù dovranno cercare di interrompere quanto prima. «Se ne esce rimanendo verticali, compatti e cercando di lavorare sodo. Poi dobbiamo essere realisti: questa era la partita di alcuni singoli che non c'erano perché infortunati», la ricetta dell'allenatore, che spera in un pronto recupero di alcuni dei tanti indisponibili di ieri, «i momenti delicati fanno parte di questo sport, sappiamo che affrontando le partite con questo spirito raggiungeremo l'obiettivo. Ci dispiace per la sconfitta: non mi piaceva perdere in casa da giocatore, figuriamoci da allenatore».

L'escluso

Rispetto a Verona, il Cagliari ha confermato 9 titolari su 11. Fra questi mancava ancora Sebastiano Luperto, escluso per la seconda partita di fila. Per scelta tecnica, come spiega Pisacane: «Mi aspettavo un inizio di stagione diverso da parte sua, non ho visto il calciatore ammirato in passato. In queste prime partite non ha reso come secondo me potrebbe: rimane importante, quanto prima mi auguro di rimetterlo in campo. Ci sarà utile e non ne farei un dramma». Non c'era nemmeno Mina, recuperato in extremis solo per la panchina. «Ai nastri di partenza questa squadra doveva avere due elementi cardine in difesa: uno è infortunato, l'altro lo aspettiamo».

In calo

Pisacane lavora col Cagliari da poco più di 100 giorni, precampionato compreso, ed è la prima volta che deve affrontare dei malumori. Anche della piazza, con qualche fischio ieri alla Domus: «Ma non bisogna andare dietro a quelle cose illogiche che spesso ci sono in questo sport, fra cui il chiacchiericcio», ci tiene a evidenziare, «penso che dopo una rimonta come quella di Verona le chiacchiere lascino il tempo che trovano. E anche col Sassuolo abbiamo dimostrato di essere un gruppo sano: io cerco di controllare quello che posso, non il resto». La testa del Cagliari deve quindi orientarsi sul trovare soluzioni per rialzarsi, magari già da lunedì contro la Lazio. «Sentivamo il peso di fare uno step e regalarci una classifica più serena, non è successo e significa che dobbiamo lavorare di più. E trovare più lucidità: è fondamentale, negli ultimi 30 metri in tanti hanno fatto errori per frenesia».

Lo spirito

Cosa salvare? «Lo spirito e l'aver fatto bene i primi 40'», il giudizio di Pisacane. Che non tralascia la prima rete di Sebastiano Esposito, tornato a segnare a 284 giorni dalla precedente (contro l'Inter, con la maglia dell'Empoli il 19 gennaio). «Ma il gol per un attaccante è solo la punta dell'iceberg, sono sempre contento delle sue prestazioni», sottolinea. Meno carezze per il resto del reparto: «Mi auguro si sblocchino anche gli altri attaccanti ancora a secco, per una squadra come la nostra i gol sono fondamentali per l'obiettivo».

