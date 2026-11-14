Serata speciale per Fabio Pisacane, che ieri ha ricevuto il Premio Elisa Nivola nella sezione dedicata allo sport. L’allenatore del Cagliari è stato scelto per il suo percorso umano e sportivo, i valori di lealtà e correttezza mostrati e la capacità di trasmettere principi positivi alle nuove generazioni. La cerimonia della seconda edizione del riconoscimento, istituito in memoria della pedagogista sarda Elisa Nivola e che celebra chi si è distinto per il valore innovativo, culturale e formativo del proprio percorso, si è tenuta nei locali di Sa Manifattura a Cagliari.

«Ringrazio la presidente Maria Dolores Picciau, il comitato organizzatore e tutti coloro che hanno ritenuto di premiarmi oggi con questo prestigioso riconoscimento», le parole sul palco da parte di Pisacane, nella serata presentata dalla giornalista de L’Unione Sarda Francesca Figus, con il premio consegnato dal collega Fabiano Gaggini. «Lo dedico ai miei figli presenti in sala: da allenatore e da padre la parola educazione è sempre in testa ai miei pensieri ed è un aspetto cruciale nella quotidianità di genitore e di allenatore, quando hai a che fare con persone e con giovani in particolare. Se ripenso al 2011 e a quanto successe devo tornare agli insegnamenti dei miei genitori, che mi hanno sempre detto che l’onestà e l’abito più importante e devi vestirlo sempre, specie quando ti costa qualcosa. Essere accostati a una figura importantissima come Elisa Nivola mi rende davvero orgoglioso e dà ulteriore senso di responsabilità nel volersi migliorare ogni giorno puntando a sbagliare meno possibile nella propria vita, a livello professionale e non».

Tra le motivazioni del premio a Pisacane la storia dentro e fuori dal campo dell’allenatore rossoblù, indicata come esempio di etica, integrità e valore pedagogico.

RIPRODUZIONE RISERVATA