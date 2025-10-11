A Pirri nella trincea della memoria 

Mantenere viva la memoria dei Caduti, difendere i valori di libertà e giustizia delle istituzioni democratiche, concorrere al mantenimento della pace e alla risoluzione dei problemi sociali. La storia dell’Associazione Combattenti e Reduci, che a livello nazionale vanta 30 mila iscritti, è un tributo agli Eroi che hanno sacrificato la vita per la Patria, ma con un presente di impegno nel sociale e lo sguardo sempre più rivolto ai giovani e al futuro. Costituita come Ente Morale nel 1923, l’associazione, apolitica e apartitica, opera attraverso Federazioni provinciali e Sezioni comunali e rionali ed è oggi composta da pacifisti che onorano il Tricolore e ripudiano la guerra.

Il nuovo direttivo

Il neo presidente della Federazione di Cagliari, eletto alcuni giorni fa, è Daniele Vacca, 57 anni, già dal 2016 alla guida della sezione di Pirri, in via del Risorgimento 25, il cui primo presidente fu il partigiano Pinuccio Tinti (1924-2015). «La Federazione di Cagliari», spiega Vacca, «consta di quattro sezioni - Pirri, Monserrato, Sinnai e Iglesias – e le attività che svolge sono molteplici: dal lavoro di ricerca e documentazione storica all’organizzazione di convegni e mostre (la prossima sarà a novembre) per non dimenticare mai i valori che hanno ispirato i nostri Combattenti e i nostri Caduti». La sede della Federazione di Cagliari, che attualmente ha un centinaio di iscritti, si trova in via Curtatone, sempre a Pirri, ed è intitolata a Giuseppe Vitale (1885-1954), la cui famiglia donò il terreno su cui venne poi edificata. Daniele Vacca resterà alla guida del sodalizio per un quadriennio, fino al 2029. Del nuovo consiglio direttivo fanno parte anche Patrizia Giranu (vice presidente), Gianfranco Vacca (segretario), Elisabetta Tinti e Laura Angius (consigliere), Francesco Farris (Collegio dei sindaci) e Gesuina Pintus (Collegio dei garanti).

Tra storia e futuro

«Mio bisnonno faceva parte dei Cavalieri di Vittorio Veneto», ricorda orgoglioso il neo presidente, «oggi il nostro compito è soprattutto quello di mantenere viva la memoria dei combattenti che hanno perso la vita nella prima e nella seconda guerra mondiale ma siamo anche molto attivi nel sociale, come previsto dal nostro statuto». Tra le tante iniziative in programma, anche una distribuzione di viveri per persone senza fissa dimora. «Ci stiamo organizzando, incominceremo il prima possibile e vorremmo che diventasse un appuntamento fisso, almeno una o due volte al mese». Il pirrese Daniele Vacca succede nella carica a Gianfranco Vacca di Monserrato che non si è ricandidato. Tra gli ex presidenti di Federazione tanti personaggi illustri. «L’ultimo presidente ex combattente fu il partigiano di Monserrato Claudio Perra, scomparso nel 2021 a 98 anni, che a Roma si salvò dalle Fosse Ardeatine e in seguito assistette all’arresto di Benito Mussolini».

RIPRODUZIONE RISERVATA