A Pirri dopo l’acquazzone rispuntano le transenne «Ma non si rischia il crollo» 

Una vecchia ferita in pieno centro che ritorna attuale dopo il maltempo degli ultimi giorni. A preoccupare (non poco) residenti e commercianti di via Riva Villasanta è una palazzina storica su due livelli, disabitata da decenni e ridotta ormai ad un rudere, che un tempo ospitava un panificio al piano terra e un’abitazione al piano superiore. Già teatro, una quindicina di anni fa, di distaccamenti di grosse porzioni di intonaco, da alcuni giorni la facciata dell’edificio ha ripreso sinistramente a sgretolarsi - verosimilmente proprio a seguito delle forti piogge - richiedendo l’intervento urgente di Polizia locale e Vigili del fuoco che la settimana scorsa hanno opportunamente provveduto a transennare l’area sottostante, all’altezza del numero civico 14.

Niente strisce

Evidenti i disagi e i rischi per le persone dirette a piedi in piazza Italia, costrette di fatto ad attraversare la strada in un punto trafficatissimo, eppure da sempre privo di strisce pedonali. I residenti e i titolari degli esercizi commerciali vicini temono che l’edificio possa addirittura crollare. «Ci sentiamo in pericolo», dice preoccupata Luciana Saba, del negozio Floricoltura che fronteggia il rudere, «auspichiamo pertanto un intervento urgente di messa in sicurezza. Sono state posizionate transenne, bene, ma dall’alto continuano a piovere pezzi di cornicione e adesso le macchine rasentano il lato sinistro della strada, già stretta di suo, con il risultato che appena mettiamo piede fuori dalla porta del negozio rischiamo seriamente che ci investano».

Sotto controllo

«La situazione è attenzionata», assicura la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «ho già parlato sia con i tecnici intervenuti che con i proprietari dell’edificio, persone serie e coscienziose, che conosco. Dai vari sopralluoghi effettuati e dai rilievi non sarebbe in discussione la stabilità dell’edificio, per cui voglio rassicurare la popolazione sul rischio crollo, che al momento non sussiste. Tuttavia è evidente che lo stabile debba essere comunque quanto prima ristrutturato. E i proprietari si sono già attivati in tal senso. Intendono riqualificarlo, insomma, ma intervenire in quel tratto non è affatto semplice. Al momento si sta cercando di capire quale possa essere la soluzione migliore, in quanto la presenza di eventuali ponteggi restringerebbe ulteriormente la carreggiata, creando gravi problemi di viabilità in una strada, come via Riva Villasanta, molto trafficata e dove tra l’altro passa anche l’autobus».