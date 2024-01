A Pirri decolla il piano anti-alluvione 

L’opera più importante (il collettore C38 di collegamento con l’infrastruttura già realizzata in via Ampere) che dovrà mettere al sicuro le aree più critiche, come via Balilla e piazza Italia, è appena andata in gara. Ma già a fine mese cominceranno i lavori per i collettori C47, quello che attraversa tutta la via Italia tra Pirri e Monserrato, e C70, il grande “tubo” interrato che raccoglie l’acqua che scende da Barracca Manna, attraversa via Toti e via Santa Maria Goretti, fino a via Portobotte, e arriva sul canale di Terramaini, evitando di allagare le strade. Ogni goccia di pioggia che cade a Pirri, infatti, è un’emergenza: Strade trasformate in torrenti, auto e cassonetti trascinati dalla furia dell’acqua, tombini divelti, asfalto squarciato, case e negozi allagati. Uno scenario che conoscono bene (loro malgrado) i residenti e i commercianti e su cui il Comune adesso interviene in maniera definitiva.

Sulla fase del cantiere, che scatterà dopo i lavori tra Pirri e Monserrato e durerà un anno, Comune e impresa stanno predisponendo il calendario. Via Italia non dovrebbe mai essere chiusa del tutto: si procederà prima con un lato, per la realizzazione dei sottoservizi, poi con l’altra parte della strada, dove verrà sistemato il collettore nuovo. ( ma. mad. )

