A Pirri auto travolte e scantinati allagati Salta l’energia elettrica 

I pirresi erano stati avvertiti, come sempre, dal bollettino meteo della protezione civile comunale. Allerta gialla e attenzione alle auto parcheggiate nelle zone a rischio. Infatti, tutto sommato, la conta dei danni è accettabile: case e scantinati allagati (nonostante quasi tutte quelle al piano terra abbiano le paratie), decine di tombini saltati, niente energia elettrica per parte della notte e della mattina in centinaia di case.

In via Balilla, una delle strade dove da sempre si incanala la grande massa d’acqua proveniente da via Stamira, un’auto in sosta è stata trascinata dall’acqua ed è finita contro un autobus del Ctm, la circolare esterna rossa, sfondando il parabrezza anteriore del mezzo. Un fiume d’acqua, come sempre, ha attraversato via Italia.

Oggi c’è una nuova allerta e come sempre la protezione civile invita a non parcheggiare nelle vie Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

