A Pirri ancora 18 mesi di paura 

Pirri se l’è cavata con pochi graffi, ma quella di domenica non era un’ondata di maltempo come altre se ne sono viste, più volte, in passato: sembrava piuttosto una prova generale del peggio. Certo, è piovuto violentemente ma solo per quaranta minuti e la Municipalità cagliaritana è riuscita a reggere l’impatto. Ma era al limite, come mostrava l’ondata d’acqua piovana che ha attraversato diverse strade prima di perdersi fuori città, provvedendo prima di sparire ad allagare alcuni contatti elettrici che hanno tenuto negli hangar i tram di Metrocagliari fino alle 16.

Cittadini preoccupati

Insomma, a Pirri più che l’atmosfera del giorno dopo si vive quella del giorno prima, cioè di quando molti dei quasi trentamila abitanti della Municipalità trascorreranno certe notti in piedi per controllare se è il caso di svegliare la famiglia e scappare: sono quelli che abitano nelle zone più basse. Le opere di mitigazione del rischio idrogeologico del Comune stanno facendo il loro dovere, ma si parla di quelle che già ci sono. Infatti va meglio che in passato, ma non va bene perché, per la maggior parte, si devono ancora realizzare grazie ai 35 milioni di euro stanziati. Mentre i lavori procedono (in diversi casi, siamo nella fase del progetto), Pirri continua a essere in pericolo.

La Municipalità

«Lo siamo», sbuffa Maria Laura Manca, presidente dem della Municipalità pirrese, «non ci sono ora cantieri in atto e i 35 milioni di euro sono stati stanziati quasi dieci anni fa. I tempi per molti cantieri non sono stati rispettati e si sta lavorando sul territorio della Municipalità, ma è risaputo», aggiunge Manca, «che la salvezza passa anche attraverso le opere drenanti attorno a Pirri, dove si devono trovare soluzioni affinché non si formino i fiumi che poi attraversano rovinosamente il centro abitato». Manca dà voce ai pirresi: «Lavoriamo tutti insieme, però acceleriamo le opere di mitigazione del rischio. Perché questi cantieri finanziati con i 35 milioni di euro continuano ad accumulare ritardi? Non ce li possiamo permettere, questi tempi».

Le notti in piedi

I pirresi conoscono molto bene che cosa sia la paura, a causa dei danni gravissimi provocati dalle precipitazioni intense portate dal cambiamento climatico: anni fa erano un’eccezione, ora sono la normalità. La risposta del Comune è in corso, nel senso che si programmano e svolgono lavori per mitigare il rischio idrogeologico che metteranno Pirri in sicurezza, per quanto non totale, solo quando l’intero sistema sarà completato.

Il progetto

La parte più impattante dei lavoro (poco più di 17 milioni, circa metà del finanziamento totale) è destinata alle vasche di laminazione a Terramaini. Si sta lavorando ai progetti definitivi, accoglieranno fino a 150mila metri cubi di acque quando il livello del canale di Terramaini crescerà troppo. Si stanno invece già realizzando le vasche di laminazione in via Campeda-via Abruzzi, interrate: accoglieranno le acque in eccesso durante gli eventi atmosferici critici. Costerà poco meno di 3,4 milioni. Otto milioni e 700mila euro si stanno spendendo per un nuovo collettore fognario (il numero 70) del diametro di due metri. Partirà da piazza Italia, attraverserà le vie Toti, Santa Maria Goretti, Pili, Segni, Sassu e degli Astri. Il collettore 47 porterà le acque al Terramaini passando da via Italia. Poi c’è il collettore 38: costerà 7 milioni e mezzo e sostituirà quello ormai vecchio in via Balilla e via Ampere. I cantieri vanno avanti, nel frattempo ai pirresi restano gli ombrelli. E la paura.

