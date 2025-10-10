A Pinn’e Maiolu le tele di Caravaggio prendono vita 

Il Nur archeo Festival site specific de Il crogiuolo si conclude oggi alle 19.30 nell’area archeologica di Pinn’e Maiolu a Villanovaforru dove andrà in scena “La conversione di un cavallo. Tableaux vivants di Carvaggio”. La regia è Ludovica Rambelliaiuto, la direttrice artistica di Dora De Maio, in scena Andrea Fersula, Elena Fattorusso, Maria Giovanna La Greca, Rocco Giordano, Chiara Kija, Fiorenzo Madonna, Alessio Sica, Antonio Stoccuto.

Lo spettacolo

Costruito con la tecnica dei tableaux vivants “La conversione di un cavallo." è un lavoro di estrema semplicità e insieme di grande impatto emotivo: sotto gli occhi degli spettatori si compongono 23 tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l’ausilio di oggetti di uso comune e sto*e drappeggiate. Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibelius. La compagnia arriva per la prima volta in Sardegna e ha alle spalle una lunga storia. Si stratta di uno spettacolo fortunato che ha visto circa 500 repliche, tra l’Italia e l’estero. Negli anni tanti attori sono stati formati e hanno trascorso lunghi periodi in Compagnia e la prematura scomparsa di Ludovica Rambelli (2017) ha lasciato in Compagnia un vuoto immenso ma che non ha fermato i suo compagni di cammino.

