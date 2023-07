A piedi sulla Statale verso il mare 

Chi abita a Torre degli Ulivi, Su Spantu, Petite Residenze e Rio San Girolamo rischia la vita per andare al mare al di là della Statale 195. A causa dei lavori in corso lungo la Statale mancano i marciapiedi. Circa 5.500 abitanti per andare a Maddalena Spiaggia e Frutti d’Oro sono costretti ad attraversare a piedi una strada frequentatissima da camion, pullman e automobili diretti nella zona industriale di Sarroch e lungo le località di mare di Santa Margherita e Chia. Tra l’altro, a causa dei lavori in corso è stato disposto il divieto di accesso per i pedoni. Non solo si rischia la vita, ma anche una multa per andare in spiaggia.

La protesta

L’amministratrice condominiale di Su Spantu 3, Luisa Pirri, ha fatto presente già da diversi mesi al Comune di Capoterra questo disagio: «La mancanza di marciapiedi è molto grave e ho provveduto subito a farlo presente al sindaco e alla vicesindaca. Nell’ottobre scorso siamo andati a fare un sopralluogo per capire come risolvere il problema», prosegue Pirri, «è stato proposto dal Comune un nuovo servizio di bus navetta, integrativo a quello già esistente, ed è stato creato a novembre un questionario dove si chiedeva ai residenti di Su Spantu 3 la preferenza per gli orari di passaggio del bus. Non so l’esito del questionario, non è stato comunicato a noi amministratori».

Il dibattito

Gigi Frau, consigliere comunale e amministratore condominiale di Frutti d’Oro, risponde che «il Comune non può farsi carico di quest’onere, in questo momento sarebbe un carico economico eccessivo». Allora perché questo servizio era stato proposto ai cittadini se il Comune non ha abbastanza fondi? «Abbiamo fatto uno studio sulle persone interessate», spiega Frau, «il numero sarebbe esiguo rispetto al carico economico da parte del Municipio. I lavori sulla Statale sono stati pensati cinque anni fa dalla precedente amministrazione di Francesco Dessì: in quel momento avrebbero potuto evidenziare il disservizio e chiedere ai progettisti delle strade pedonali alternative. Adesso è difficile apportare modifiche al piano di lavoro già approvato».

La situazione sembra senza via d’uscita: da una parte i cittadini hanno bisogno di un servizio pubblico importante, dall’altra l’amministrazione comunale vorrebbe aiutare i residenti ma dovrebbe sostenere uno sforzo economico troppo importante.

