A piedi per 1.200 chilometri contro i femminicidi 

Si definisce «artivista viandante», un mix delle sue passioni: arte, attivismo e camminate in solitaria. Rosalba Castelli, presidente dell’associazione di promozione sociale “Artemixia” Ets di Torino, prosegue nel periplo dell’Isola che in cento giorni le farà percorrere circa 1.200 chilometri.

Il progetto di sensibilizzazione “Orme d’ombra” ricorda e onora le vittime di femminicidio. Accolta ovunque con partecipazione da cittadini e istituzioni, compie un gesto simbolico: la deposizione di nastri rossi ricamati a mano dalle donne detenute della casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. Ogni nastro porta il nome di una vittima di femminicidio.

Il progetto nasce dall’esperienza di Artemixia con “Rosso indelebile”, ora alla settima edizione, e si inserisce in un percorso di sensibilizzazione artistica e sociale che da anni coinvolge comunità, scuole e istituzioni.

“Orme d’ombra” approderà a Cagliari domani: in mattinata una camminata verso le torri del Prezzemolo e del Poetto, con i ragazzi del liceo scientifico “Alberti”. Partenza alle 8,15 da piazza Matteotti.

Martedì, Castelli incontrerà gli universitari al Campus di Sa Duchessa alle 17. Intorno alle 18,30 partirà una camminata pubblica per le strade della città assieme al movimento “Non Una di Meno”, in collaborazione con l’associazione culturale Baa bà. Saranno deposti i nastri di in memoria di Francesca Deidda, Ignazia Tumatis, Maria Dolores Cannas, Cinzia Pinna e Manuela Murgia. «Avremo con noi anche i nastri di Giuseppina Massetti, Maria Esterina Riccardi e Martina Gleboni».

