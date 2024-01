A piedi ma distratti: qualche verbale anche a chi cammina  

Se al volante i cagliaritani non sembrano brillare per disciplina, anche i pedoni non sono esenti da colpe. Sono troppi quelli distratti, che in fase di attraversamento si mostrano più concentrati al display del cellulare piuttosto che a quanto capita in strada. È il caso della giovane donna impegnata in una videochiamata che inizia nel marciapiede opposto alla Rinascente e prosegue sino all'altro, che si lancia sulle strisce pedonali senza neanche verificare l'eventuale arrivo di macchine.

Discorso a parte per i pedoni anarchici: quelli che ogni punto è utile per attraversare, e se la prendono pure se glielo si fa notare. Insomma, dopo una mattina sul campo, è evidente che i vizi siano da ricercare da entrambe le parti. Basta osservare quanto capita nelle strade cittadine guardando da un'altra prospettiva. Decidendo, ad esempio, di indossare i panni di chi al volante s'imbatte nelle abitudini ugualmente non virtuose di chi è a piedi. Come la moda di attraversare diagonalmente, che magari fa anche risparmiare qualche secondo, ma oltre a essere pericolosa è pure vietata. È vero, i pedoni, utenti deboli, meritano tutela, ma un pizzico d'attenzione in più non sarebbe certo male. Infatti non è raro che vengano multati anche loro.

