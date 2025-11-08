A piedi lungo la 131 «Allarme continuo» 

Un brutto spavento per un automobilista venerdì sera: immettendosi da Sestu sulla 131 si è trovato davanti, al buio, un uomo che camminava sul lato della carreggiata. Per fortuna l’ha evitato.

La scena, ripresa da una dash cam, ha fatto molto discutere. Poteva succedere una tragedia e l’automobilista avrebbe rischiato la condanna per omicidio stradale. «La 131 dall'uscita di Cagliari al km 6,500 e in direzione opposta dal km 8 non è classificata strada extraurbana principale tipo b, né può diventarlo perché non ci sono strade alternative per chi non ha l’auto», denuncia Michele Vacca, referente della Sardegna per Associazione Utenti Trasporto Pubblico. «Ci sono tante persone che lavorano come braccianti e non hanno mezzi. Serve un collegamento ciclopedonale tra le ex 131 e Cagliari nel tratto sud, e segnali adeguati nei punti dove è vietato andare a piedi o in bici».

