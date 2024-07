A piedi e in bici dal centro alla Statale in una pista riservata 

Il Comune di Serdiana ha dato il via libera al completamento della pista ciclopedonale della circonvallazione che collega il paese alla Strada 387. L’incarico della progettazione è stato affidato all’ingegner Matteo Serreli attraverso una procedura di gara sul portale Sardegna Cat.

Per la realizzazione dell’opera, ci sono a disposizione 300mila euro finanziati dalla Regione. Il primo tratto della pista ciclopedonale è stato ultimato alcuni anni fa e copre circa un terzo dell’intera lunghezza della circonvallazione. Il percorso, molto frequentato dai residenti che praticano il footing e amano le passeggiate a piedi o in bicicletta, si inserisce nel progetto complessivo per la mobilità sostenibile che da diversi anni vede impegnati i comuni dell’Unione del Parteolla e del Basso Campidano.

Recentemente è stato realizzato un itinerario turistico per facilitare gli spostamenti in bicicletta dai centri urbani verso le aziende vitivinicole e i siti di interesse ambientale, storico e architettonico del territorio. Un intervento da un milione e 600mila euro finanziati dalla Regione. La pista ciclopedonale di Serdiana consentirà ai cicloturisti interessati ai percorsi naturalistici di evitare il centro urbano. (c. z.)

