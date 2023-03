A piccoli passi verso la salvezza 

Olbia (3-4-3) : Sposito; La Rosa, Bellodi, Emerson; Arboleda, Dessena, Zanchetta (30’ st Contini), Sperotto (12’ st Fabbri); Biancu (44’ st Brignani), Nanni (44’ st Corti), Ragatzu. In panchina Van der Want, Gabrieli, Secci, Incerti, Occhioni, Sanna, Babbi, Boganini, Sueva. Allenatore Occhiuzzi.

Olbia 1

Carrarese 1

Olbia (3-4-3) : Sposito; La Rosa, Bellodi, Emerson; Arboleda, Dessena, Zanchetta (30’ st Contini), Sperotto (12’ st Fabbri); Biancu (44’ st Brignani), Nanni (44’ st Corti), Ragatzu. In panchina Van der Want, Gabrieli, Secci, Incerti, Occhioni, Sanna, Babbi, Boganini, Sueva. Allenatore Occhiuzzi.

Carrarese (3-5-2) : Breza; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Della Latte, Mercati (19’ st Schiavi), Palmieri (25’ st Bozhanaj), Cicconi; Bernardotto (19’ st Energe), Capello. In panchina Rovida, Satalino, Folino, Cerretelli, Marino, Coccia, Frey. Allenatore Dal Canto.

Arbitro : Restaldo di Ivrea.

Reti : nel primo tempo, 20’ Nanni; nella ripresa, 14’ Bernardotto.

Note : ammoniti Nanni, Dessena, Brignani (O), Dalla Latta, Schiavi, Bozhanaj, Cicconi (C). Recupero 1’ pt-5’ st. Spettatori 898.

Olbia. Un tempo per parte al “Nespoli”, dove Olbia e Carrarese conquistano un punto a testa nel match della 33ª giornata di Serie C. Meglio i bianchi nei primi 45’, quando passano in vantaggio con Nanni al 20’; marmiferi al top nella ripresa, caratterizzata dalla rete dell’1-1 di Bernardotto al 14’.

Si comincia

La squadra di Roberto Occhiuzzi parte a mille: al quarto d’ora, da angolo, Nanni prova l’incornata ma è stoppato da Breza, poi dopo alcuni minuti innescato da Bellodi coglie la traversa. Premessa al gol che arriva al 20’ dagli sviluppi di un altro corner. I padroni di casa premono a caccia del raddoppio, ma il siluro di Biancu si spegne a lato (22’). Gli ospiti si fanno vedere dalle parti di Sposito con Bernardotto, Imperiale e Palmieri, ma la solfa non cambia: squadre negli spogliatoi sull’1-0. In avvio di ripresa Sposito di oppone a stretto giro a Mercati e Pelagatti, ma nulla può contro Bernardotto che al 14’ capitalizza un pallone in area di Grassini per pareggiare i conti. Attimi di sofferenza per l’Olbia, che subisce fin troppo l’iniziativa della Carrarese: alla mezz’ora l’ex Capello grazia i bianchi mandando fuori il diagonale, ed è l’ultima occasione del match.

«Giusto così»

«Volevo vincere, ma il pari è giusto», spiega Occhiuzzi. «Meglio noi nel primo tempo: mettere alla corde una squadra forte come la Carrarese non è da tutti. Anche nel secondo, però, abbiamo subito ma siamo riusciti a rialzare il baricentro. Ora due giorni di riposo e poi testa a Cesena, che affronteremo fuori casa senza Dessena, squalificato, Nanni e Fabbri, impegnati con la Nazionale di San Marino».

