A piccoli passi verso il titolo 

Verona (4-4-2) : Montipò; Faraoni (25' st Terracciano), Dawidowicz, Hien, Ceccherini (19' st Coppola); Lasagna (41' st Ngonge), Tameze, Abildgaard, Depaoli; Duda (25' st Verdi), Gaich (19' st Djuric). In panchina Berardi, Perilli, Cabal, Sulemana, Kallon, Braaf. All. Zaffaroni.

Napoli (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme (19' st Zielinski), Elmas (27' st Lobotka); Politano (39' st Zedadka), Raspadori (27' st Osimhen), Lozano (19' st Kvaratskhelia). In panchina Gollini, Marfella, Bereszynski, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Zedadka, Zerbin. All. Spalletti.

Napoli 0

hellas Verona 0

Arbitro : La Penna di Roma.

Napoli. Resiste il bunker del Verona e il Napoli non riesce ad andare al di là dello 0-0. Diminuisce il vantaggio sulla seconda in classifica con la Lazio che ora è a 14 punti dalla vetta della classifica, mentre il Verona porta a casa un punto che gli consente di rimanere ancora in corsa per la salvezza.

Il recupero

Spalletti porta il recuperato Osimhen in panchina e lo manda in campo soltanto per i venti minuti finali della partita. La presenza del nigeriano rappresenta una svolta per gli azzurri ed è proprio Osimhen a sfiorare il gol quando una sua conclusione finisce sulla traversa con Montipò battuto. Spalletti tiene a riposo Rrahmani, Mario Rui, Lobotka, Zielinski e Kvaratskhelia (gli ultimi tre subentrano nella ripresa). Inevitabilmente la manovra ne risente e soprattutto in attacco, dove Raspadori gioca al centro con Politano e Lozano sui lati, i padroni di casa non riescono a creare occasioni da gol.

La partita

Nel primo tempo il Napoli non conclude mai nello specchio della porta e Montipò non corre alcun rischio. Il Verona si difende con ordine e con notevole intensità agonistica. Quando il Napoli attacca i gialloblu mantengono sistematicamente tutti e undici i calciatori dietro la linea della palla e chiudono ogni linea di passaggio. Il Napoli fa girare il pallone da un lato all'altro del terreno di gioco, mantenendone il possesso in maniera quasi esclusiva. Ma è l'intensità che manca alla squadra di Spalletti. Il tema tattico della partita non cambia nel secondo tempo e il possesso palla del Napooli alla fine gara sfiora l'80 per cento ma c’è la necessaria profondità. Gli ingressi in campo di Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski e Lobotka danno più qualità al gioco: il nigeriano coghlie la traversa, poi reclama invano un rigore, ma la difesa del Verona non si scompone e nel recupero Ngonge solo davanti a Meret si mangia il gol della clamorosa vittoria.

