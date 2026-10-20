A Philip Island riparte il duello tra Aprilia e Ducati 

Prosegue la corsa verso il titolo MotoGP 2026, prossima fermata domenica Phillip Island. Lo storico tracciato australiano - in calendario dal 1997, uno dei più spettacolari per gli appassionati ed apprezzati dai piloti - sarà protagonista per l'ultima volta a causa del mancato rinnovo del contratto. Dal 2027 si gareggerà nel circuito urbano di Adelaide, fino al 2032. In vetta, appena due punti dividono Jorge Martin e Marc Marquez, migliori interpreti delle versioni ufficiali di Aprilia e Ducati.

Questo duello sta tirando fuori il meglio da entrambi. Marquez ha concluso il weekend di Mandalika con lo stesso ritardo con cui era arrivato in Indonesia. La tripletta Aprilia, con Martin terzo (dopo essere giunto quarto nella sprint), ha permesso a Martinator di conservare la testa del Mondiale.

Lo scorso anno Aprilia è stata competitiva in Australia dove però Martin correrà per la prima volta in sella alla RS-GP. Con gli ultimi cinque GP concentrati in sei settimane sale la tensione.

Ogni punto diventa decisivo, ogni errore può essere cruciale. Marco Bezzecchi (anche lui in sella all'Aprilia Racing come Martin) è andato a podio negli ultimi tre GP e ha dominato nella domenica di Mandalika, conquistando la quinta vittoria stagionale. Con cinque podi negli ultimi sei GP, il vincitore nella Sprint di Phillip Island nel 2025 è a 46 punti da Martin, ma non ha certo abbandonato la lotta per il titolo, con Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) staccato di 50 punti dal riminese.

«Dopo l'Indonesia, è più chiaro che mai che questo campionato si deciderà tra i primi tre in classifica», ha sottolineato Martin in avvicinamento all'Australia, dove «arriviamo don distacchi ancora più ridotti tra i piloti; dobbiamo quindi continuare a lavorare e avere fiducia in tutto ciò che stanno facendo in Aprilia e nel team - ha aggiunto il campione madrileno -. Sarà la mia prima volta in sella alla RS-GP su un circuito speciale come Phillip Island. Sono molto fiducioso che io e la mia squadra faremo un ottimo lavoro e regaleremo a questo tracciato l'addio che merita».

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