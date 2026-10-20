SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Motogp.
21 ottobre 2026 alle 00:31

A Philip Island riparte il duello tra Aprilia e Ducati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prosegue la corsa verso il titolo MotoGP 2026, prossima fermata domenica Phillip Island. Lo storico tracciato australiano - in calendario dal 1997, uno dei più spettacolari per gli appassionati ed apprezzati dai piloti - sarà protagonista per l'ultima volta a causa del mancato rinnovo del contratto. Dal 2027 si gareggerà nel circuito urbano di Adelaide, fino al 2032. In vetta, appena due punti dividono Jorge Martin e Marc Marquez, migliori interpreti delle versioni ufficiali di Aprilia e Ducati.

Questo duello sta tirando fuori il meglio da entrambi. Marquez ha concluso il weekend di Mandalika con lo stesso ritardo con cui era arrivato in Indonesia. La tripletta Aprilia, con Martin terzo (dopo essere giunto quarto nella sprint), ha permesso a Martinator di conservare la testa del Mondiale.

Lo scorso anno Aprilia è stata competitiva in Australia dove però Martin correrà per la prima volta in sella alla RS-GP. Con gli ultimi cinque GP concentrati in sei settimane sale la tensione.

Ogni punto diventa decisivo, ogni errore può essere cruciale. Marco Bezzecchi (anche lui in sella all'Aprilia Racing come Martin) è andato a podio negli ultimi tre GP e ha dominato nella domenica di Mandalika, conquistando la quinta vittoria stagionale. Con cinque podi negli ultimi sei GP, il vincitore nella Sprint di Phillip Island nel 2025 è a 46 punti da Martin, ma non ha certo abbandonato la lotta per il titolo, con Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) staccato di 50 punti dal riminese.

«Dopo l'Indonesia, è più chiaro che mai che questo campionato si deciderà tra i primi tre in classifica», ha sottolineato Martin in avvicinamento all'Australia, dove «arriviamo don distacchi ancora più ridotti tra i piloti; dobbiamo quindi continuare a lavorare e avere fiducia in tutto ciò che stanno facendo in Aprilia e nel team - ha aggiunto il campione madrileno -. Sarà la mia prima volta in sella alla RS-GP su un circuito speciale come Phillip Island. Sono molto fiducioso che io e la mia squadra faremo un ottimo lavoro e regaleremo a questo tracciato l'addio che merita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’incontro

«La bellezza siamo noi, non i muscoli»

l De Roberto
Maltempo

Bomba d’acqua, allagamenti e blackout

Otto famiglie isolate e una evacuata. Danni in Baronia, Trexenta e ad Alghero 
Fabio Ledda (hanno collaborato Caterina Fiori ed Emanuele Floris)
Oristanese.

Strade interrotte e alberi caduti

Valeria Pinna
Il caso

Una sentenza spazza via gli usi civici: per il giudice erano stati aboliti nel 1865

La decisione su sette lotti a Sant’Antioco: possibili effetti su 310mila ettari nell’Isola 
Francesco Pinna
Regione

Sanità, le trasferte del dg Schael diventano un caso

Dubbi FdI sul viaggio in Germania Pittalis (FI): «Serve un assessore» 
Manovra

Pressing delle banche, scontro sulla sanità

Gli istituti di credito: sosteniamo i conti pubblici, ma si rispettino i patti 
L’emergenza

Stretta sulla sicurezza, il Colle vigila

Nuove regole dopo i disordini a Milano, no alle funzioni di polizia giudiziaria ai militari 
Rimini

Agricoltore di Ittiri scompare nel nulla

Sabato i Vigili del fuoco e i volontari hanno interrotto le ricerche 