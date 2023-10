A pezzi la targa realizzata negli ex fortini 

Per abbellire la zona ci avevano messo tanto impegno. I volontari, nella collina di Margine Rosso, avevano sistemato panchine, allestito aiuole e messo anche una caratteristica tegola sarda con su scritto “Su Forti” per indicare la chiesa fortino.

Ma il nuovo look dello spazio è finito nel mirino dei vandali che nei giorni scorsi hanno distrutto tutto mandano in frantumi la tegola e disseminando la zona di rifiuti. L’ennesimo raid dopo che già in precedenza erano stati danneggiati i muretti, le panchine e le aiuole. La zona, nonostante la continua opera dei volontari, continua ad essere punto di ritrovo di bande di ragazzini che non si fanno per nulla scoraggiare nemmeno dall’illuminazione sistemata nel belvedere. Quello dove un tempo, quando ancora non c’era la luce, si appartavano le coppiette in cerca d’intimità che lasciavano nel piazzale fazzoletti e rifiuti di ogni tipo.

