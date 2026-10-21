SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Lanusei.
22 ottobre 2026 alle 00:23

A pezzi il dono della Leva 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il binocolo, utile ad ammirare il panorama sull’intera Ogliastra, era stato donato alla comunità doi Lanusei dai ragazzi del 1975. Fissato in posizione strategica sul piazzale della Madonna d’Ogliastra consentiva uno sguardo panoramico sull’anfiteatro naturale fino al mare. «Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto al binocolo che, come Leva 75, avevamo donato alla comunità – spiega Davide Ferreli – Era un'occasione per fermarsi a osservare e apprezzare il nostro territorio. Il danneggiamento è un gesto che ferisce non solo noi, ma l'intera comunità, perché colpisce un bene pensato per essere di tutti. Non intendiamo lasciarci scoraggiare. Valuteremo come riparare il danno ma vorremmo che i responsabili venissero puniti». (fr.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Aerei

La scure di Ryanair: taglio pesante ai voli nella stagione invernale

La compagnia ridimensiona la sua presenza negli scali di Olbia (-50%) e Alghero (-15%) 
Massimiliano Rais
Consiglio

Braccio di ferro sulle commissioni

Sale la tensione tra Pd e 5Stelle per le presidenze: nuovo vertice a vuoto 
Roberto Murgia
L’emergenza

«Non si sottovaluti il malessere dei giovani»

L’appello di Mattarella. E Meloni apre al divieto dei social per gli under 14 
La protesta

Blocchi dei tir, Meloni convoca i ministri

Oggi arriva il decreto con le misure a sostegno di autotrasporto e agricoltura 