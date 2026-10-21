A pezzi il dono della Leva 

Il binocolo, utile ad ammirare il panorama sull’intera Ogliastra, era stato donato alla comunità doi Lanusei dai ragazzi del 1975. Fissato in posizione strategica sul piazzale della Madonna d’Ogliastra consentiva uno sguardo panoramico sull’anfiteatro naturale fino al mare. «Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto al binocolo che, come Leva 75, avevamo donato alla comunità – spiega Davide Ferreli – Era un'occasione per fermarsi a osservare e apprezzare il nostro territorio. Il danneggiamento è un gesto che ferisce non solo noi, ma l'intera comunità, perché colpisce un bene pensato per essere di tutti. Non intendiamo lasciarci scoraggiare. Valuteremo come riparare il danno ma vorremmo che i responsabili venissero puniti». (fr.l.)

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