Il Cagliari travolge il Perugia e aggancia per una notte il Südtirol al quarto posto. Già al 5’ Lapadula spiana la strada ai rossoblù. Raddoppia Azzi, poi al 45’ un gol pazzesco di Mancosu da una sessantina di metri. In apertura di ripresa Kourfalidis (subentrato all’infortunato Nandez) mette in cassaforte i tre punti. Rossoblù in controllo, nel finale la doppietta di Lapadula, bomber della B con 19 reti.