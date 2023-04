A Perugia senza Dossena 

Il Cagliari batte la Ternana, ma perde due pedine per la sfida di venerdì sera a Perugia. Le ammonizioni di ieri, infatti, faranno scattare la squalifica per Dossena e Rog.

Questa mattina la squadra tornerà subito in campo ad Asseminello, per preparare la trasferta perugina. Ranieri ritrova Azzi, ieri out per squalifica, ma perde, sempre per motivi disciplinari, Dossena e Rog, diffidati e ammoniti ieri dall'arbitro La Penna. Resta comunque lunga la lista dei giocatori a rischio stop da parte del giudice sportivo, una lista che comprende Altare, Goldaniga, Luvumbo, Makoumbou e Nandez.

Allarme Pavo

Alla ripresa, da valutare le condizioni di Pavoletti, che ha subito, come spiegato da Ranieri nel dopo-gara, una dura botta alla stessa caviglia che lo ha tormentato negli ultimi mesi. Sotto osservazione anche Mancosu e Falco, assenti per una distrazione ai flessori e una contusione al ginocchio. (al.m.)

