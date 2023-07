A Perdasdefogu “Bisos” di Pietro Basoccu 

Facce di pietra scrutano il tempo perduto. Hanno occhi di muschio e fiato di foresta. Figli di maestrale. Testimoni limati dai secoli nelle fogge più diverse da un vento padrone e scultore. Pietro Basoccu le ha osservate a lungo, con rispetto e attenzione, prima i fissarne e i contorni con il suo pennello in bianco e nero. Foto per cristallizzare l’istante nel suo perenne mutamento. I modelli del fotografo sono architetture rocciose. L’aspetto è declinato negli occhi di chi guarda in solitari guerrieri, totem di pietra, esseri umani, demoni o creature divine. Spiega il fotografo: «Ricordo lo stupore che si provava nel guardare le rocce che il tempo aveva modellato, nel corso di milioni di anni, grazie a vento e pioggia, sino a far assumere alla pietra i più vari aspetti». Un insieme di segni, forme primitive, composizioni geometriche.

Narratore

Basoccu è un narratore. Ha indagato i visi degli anziani e illustrato gli adolescenti mutare forma. Ora sogna le pietre prendere forma per raccontare il paesaggio in maniera del tutto inconsueta. Nei suoi scatti l’amore per la sua terra e gli studi della la percezione che ha l’uomo dell’ambiente in cui vive. Il segno dei maestri. «Guidi, Ghirri, Basilico, Siskind, Adams, Weston, Ciol, Kenna…sono alcuni dei tanti fotografi che mi hanno aperto un mondo tutto nuovo, spesso primitivo, silenzioso, a volte privo di presenze umane e talvolta anche senza tracce di antropizzazione». Le parole che Basilico scriveva nel 1985 dicono molto di questo lavoro. «…Ci sono edifici che grazie alla sapienza di chi li ha progettati, e alla visione di chi li fotografa, svelano una forma antropomorfa. Nelle architetture sono nascosti occhi, nasi, orecchie, labbra, volti che aspettano la parola...». L’inaugurazione della mostra “Bisos”, a cura di Salvatore Ligios, è fissata per domenica, alle 10.30, nel giardino davanti la biblioteca di Perdasdefogu. Potrà essere visitata fino al 20 agosto. Scrive Giacomo Mameli nella presentazione della mostra: «Tutte queste pietre sono statue, monumenti, capolavori senza scalpello, sono appunto rocce gloriose. Ci voleva un medico con o senza grandangolo a farcele notare, distratti come siamo».

