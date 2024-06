A Perda Liana lo spettacolo del tramonto al solstizio 

Quando tramonta il sol, a Perda Liana. Venerdì 21 giugno l’Associazione ogliastrina di astronomia organizza “Tramonto nel solstizio d’estate”. Per partecipare basterà recarsi in Piazza dei Tramonti (località Monte Armidda) alle 20. Il calar del sole inizierà alle 20.40. «Metteremo a disposizione dei telescopi con i filtri solari e macchine fotografiche con i teleobiettivi – spiega Carlo Dessì, socio dell’osservatorio Ferdinando Caliumi – l’osservazione potrà iniziare già un’ora prima per questo l’appuntamento è per le 20». Spazio anche alla divulgazione visto che si parlerà dello spostamento annuale del sole. «Adesso tramonta dietro Perda Liana – prosegue Dessì – a dicembre invece sopra Gairo Taquisara a sessanta gradi di distanza». Una meraviglia. «Probabilmente è il tramonto più bello di cui si possa godere in Sardegna – dice Dessì – perché il sole appare grande come il monumento naturale». Sempre venerdì ci sarà un doppio evento celeste. «Avremo anche la luna piena – conclude Dessì – per osservarla basterà girare i telescopi». L’osservatorio Caliumi è aperto tutti i lunedì e i venerdì dalle 21 su prenotazione al 3803688198 e in base alle richieste anche altri giorni tranne sabato e domenica.

