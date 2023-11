A passo lento tra i nuraghi 

Inviato

Isili. «Nessuna scoperta. Quei sentieri c’erano già, ma con l’abbandono delle campagne erano nascosti, ricoperti da erbacce e rovi. Li ho ripuliti e riscoperti in chiave turistico-archeologica». Filippo Aresu ha 45 anni. Lavora in una cooperativa sociale e in un negozio di abbigliamento con la compagna a due passi dall’ospedale di Isili. Ha due grandi passioni: l’escursionismo e l’archeologia. «Sono di Orroli, paese del nuraghe Arrubiu», dice con orgoglio. In tanti lo considerano il pioniere del turismo lento nel Sarcidano.

«Sono sempre stato attratto dalle bellezze ambientali e dalla cultura della nostra terra – racconta Filippo Aresu – la passione per l’escursionismo l’ho avuta fin da bambino. Amavo esplorare le campagne del mio paese, visitare il nuraghe e gli altri siti archeologici. L’idea di disegnare nuovi itinerari è nata una quindicina d’anni fa. Prima di visitare i luoghi mi sono sempre documentato. A un certo punto ho pensato di condividere tutto con altre persone. Grazie al lavoro nella cooperativa ho avuto modo di accompagnare dei gruppi e sperimentare un escursione diversa dal solito. Itinerari da percorrere senza fretta tra racconti, storie, leggende, aneddoti, curiosità. Alla fine ho raccolto tantissimo materiale».

Filippo Aresu studia per diventare guida turistica. La passione diventerà un lavoro. «Ho fatto centinaia di escursioni, anche in solitaria – racconta – ma credo che il tour guidato è sempre il migliore. Certo, oggi la tecnologia è di grande aiuto. Ci sono tantissime applicazioni che grazie al gps consentono di portare a termine un itinerario senza difficoltà. Ma per conoscere davvero il territorio la guida è molto importante. In Sardegna il turismo lento sta prendendo piede e dopo la pandemia e in tanti stanno riscoprendo luoghi e territori praticamente ignorati per lungo tempo». Gli itinerari di Filippo Aresu nascono da un’idea semplice: creare dei percorsi che collegano i siti archeologici del territorio. Quelli di Isili, Serri, Nurri, Villanova Tulo, Orroli, Escolca, Mandas, Nurallao, Nuragus. «Ci vuole un po’ di creatività – specifica l’escursionista – bisogna trovare un giusto equilibrio tra cultura e bellezze paesaggistiche. Faccio qualche esempio. C’è un itinerario che parte dal nuraghe Is Paras di Isili e si conclude nel sito di Nuraxi Adoni a Villanova Tulo. Un altro inizia a Orroli e si snoda sui crinali del Flumendosa dove sono presenti tantissimi siti archeologici».

«Solo nel territorio comunale di Isili – sottolinea Filippo Aresu – ci sono 48 nuraghi. Tra Sarcidano e Trexenta i siti archeologici sono centinaia. Ci sono poi i laghi con tutte le attività legate agli sport acquatici. C’è spazio anche per il turismo lento. Un modo nuovo per scoprire il territorio a portata di tutti, bambini e adulti. I buoni segnali non mancano. Penso ai cammini religiosi. Spero soltanto che il nostro paesaggio non subisca l’assalto selvaggio dell’eolico. Sarebbe un colpo di grazie per i paesi dell’interno».

