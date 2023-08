A passo di valzer fino all’olimpo della danza 

Il podio per loro non è una novità, dopo anni di successi e una carriera agonistica da incorniciare. Stavolta, però, Anna Maria Biancu e Sergio Porta si sono superati: a Stoccarda, al German Open Championship, hanno conquistato l’argento nella categoria Senior V standard. Un risultato eccezionale per la coppia di ballerini oristanese che a passo di valzer, tango e foxtrot hanno incantato un pubblico internazionale. «Dopo un campionato italiano andato così così, eravamo perfino in dubbio se partecipare - raccontano - e invece è stato bellissimo, una soddisfazione immensa». Il risultato ottenuto nella categoria di appartenenza, non è l’unico raggiunto da Sergio e Anna Maria, rispettivamente 68 e 64 anni. «Abbiamo partecipato anche alla Senior IV, destinata alla fascia di età in cui il componente più anziano deve avere al massimo 64 anni e il più giovane almeno 55, e ci siamo piazzati in 28esima posizione su circa novanta unità sbaragliando molte coppie più giovani». Un successo coltivato negli anni, fatto di sacrifici e almeno 5 allenamenti a settimana con i maestri Marcello Daga e Marina Pau. «Abbiamo raggiunto la classe internazionale sempre per meriti sportivi - dicono - gli amici ci prendono per matti per le ore che trascorriamo in sala da ballo, rinunciamo a molti altri svaghi per allenarci ma per noi è vita». ( m.g. )

