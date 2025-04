A passo di lumaca sulla strada delle buche 

«Cosa ne penso? Che mi fa ridere: con tutte le buche che ci sono si andrebbe piano ugualmente, questa novità sembra più una strategia del Comune per mettere le mani avanti». La riflessione di una donna che parcheggia il suo veicolo in via Cesare Cabras evidenzia le perplessità della cittadinanza per il limite di 20 chilometri orari istituito in una delle principali arterie monserratine.

Il nuovo limite

Una misura introdotta in attesa della manutenzione della strada, diventata ormai nota per i pericolosi fossi che in alcuni casi hanno causato danni a ruote e sospensioni, con tanto di richieste di risarcimento. Ma di fatto, per il momento, la norma entrata in vigore nei giorni scorsi non è stata digerita.

Nonostante i cartelli disseminati in entrambi i lati della via, lunga più di un chilometro, molti abitanti ammettono di non essere a conoscenza della nuova limitazione. Che comunque non è esattamente rispettata anche da chi ha notato la nuova segnaletica. L'unico punto in cui davvero si rallenta a passo d’uomo, se non si vogliono evitare seri problemi, è quello del primo tratto dopo la rotonda di via Riu Mortu, in direzione Pirri. Quello che non è stato interessato dall’appalto per tappare le buche cittadine perché sarà oggetto di rifacimento completo. Ma in attesa dei lavori, al via in estate, le condizioni della pavimentazione sono tragiche e continuano a scatenare proteste.

Le reazioni

«Più che mettere i limiti sarebbe più giusto aggiustare tutti i fossi che ci sono, ma abbiamo visto che non li stanno riparando», dice Jago Tidu. «E menomale che abbiamo il robot che arriva dalla Cina… », aggiunge in riferimento al macchinario con cui qualche settimana fa è stata effettuata la mappatura della strada. Non è l’unico a scegliere l'ironia per commentare la faccenda. «In bicicletta si va molto più veloci», scherza Maurizio Pilia. «Se davvero tutti devono andare a 20 all’ora qua si bloccherà tutto». Questo perché via Cabras è attraversata quotidianamente anche da automobilisti che non risiedono a Monserrato. «Un provvedimento barzelletta, che rischia di intasare la strada: se la sagoma è deformata limitare la velocità è giusto, ma perché non è stato fatto prima, quando la maggior parte delle buche non erano neanche state ripristinate?», si chiede Alvise Montisci, «basterebbe risolvere il problema». In ogni caso, tra i conducenti, c’è anche chi apprezza la misura. «È un bene far capire alle automobili che devono rallentare: qui si corre davvero troppo», sostiene Giacomo Floris.

