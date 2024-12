A passo di lumaca sulla “Cantonera” 

Dieci chilometri orari fanno venire in mente un viaggio a cavallo o in carrozza, verso il sole che tramonta, come in un western. Eppure i segnali che vietano di superare questo limite alle auto sulla strada “Sa Cantonera”, che da via Giulio Cesare a Sestu porta alla ex 131, sono tanti e ben chiari. E com’è facile immaginare, nessuno li rispetta. Numerose le segnalazioni al Comune con mail e sui social network.

I lavori finiti

Ma perché quei cartelli con un limite senza senso sono lì? Sono un residuo dei lavori eseguiti a maggio del 2023 per rifare l’asfalto, effettuati con fondi regionali. Poi erano stati sbloccati altri finanziamenti per realizzare pure un percorso pedonale con illuminazione. Il progetto era stato approvato ad aprile. «L’aggiudicazione è in corso in questi giorni, entro fine anno si firmerà il contratto d'appalto, e i lavori inizieranno entro il primo trimestre 2025, con un milione e mezzo di euro di finanziamenti regionali», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni.

I cartelli della discordia

Intanto però quei cartelli, con tanto di dicitura “strada dissestata”, sono ancora lì, anche se l’asfalto ora è liscio, e scorrevole. Ma cosa accadrebbe a un automobilista ligio alle regole, a ogni costo? Il tratto è lungo, tenere una velocità simile sempre non è facile. E poi anche provando ad accelerare, intorno ai 30 km orari, gli altri automobilisti non gradiscono. C’è chi non tiene la distanza di sicurezza, chi si butta in spericolati sorpassi, e invade magari la corsia opposta. Il traffico qui è intenso, ogni minuto passano decine di auto. E la maggior parte ha il piede pesante, superando anche gli 80 all’ora. Del resto, in mancanza di un limite realistico, ognuna fa come vuole e si aumentano i rischi.

Rimozione imminente

Insomma, certo si corre troppo, ma l’estremo opposto sembra irragionevole, anzi è pericoloso. «Quei cartelli sono legali, ma il limite ha senso solo se c’è una situazione di necessità», spiega il comandante della Polizia Locale, Giorgio Desogus; ed evidentemente non c’è nessun pericolo di trovare l’autovelox a farlo rispettare. La strada Sa Cantonera è sempre stata un ingresso per Sestu e conduce alle attività commerciali lungo la ex 131. Era piena di buche, tanto da costringere anni fa a mettere i cartelli del limite, ormai però inutili. «A breve verranno tolti», garantisce la sindaca Paola Secci. «Insieme con la Polizia Locale i nostri uffici tecnici svolgeranno presto sopralluoghi per rimuoverli e metterne di nuovi, con un limite adeguato», continua il vicesindaco e assessore a Viabilità e Traffico, Massimiliano Bullita.

RIPRODUZIONE RISERVATA