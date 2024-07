A passo di danza intorno al mondo  A Sestu c’è l’International Folk Fest 

E sono venti. Vent’anni e venti edizioni di abiti tradizionali, musica, balli dal mondo, colori, emozioni. Uno spettacolo che si rinnova a Sestu, da ieri capitale del folk. Cifra tonda per “L’International Folk Fest”, a cura del gruppo Folk i Nuraghi, con il supporto del Comune e della Proloco. E i numeri da record non mancano: più di duecento figuranti, e assieme alla Sardegna le rappresentazioni di altri sette Paesi del mondo. Il via ieri, fino al 3 agosto.

A passo di danza

Dopo il saluto, ieri pomeriggio, della sindaca Paola Secci e delle altre autorità, la manifestazione è stata aperta dalla sfilata nelle vie della città, un piccolo antipasto dei giorni successivi. Poi da domani via agli spettacoli, nel giardino di Casa Ofelia in via Parrocchia. Ciascuna serata sarà aperta dall’esibizione del gruppo folk I Nuraghi. La prima sera è tutta dedicata alla musica folk, a partire dalle 21.30, mentre giovedì e venerdì alla stessa ora sarà il turno dei balli. Le esibizioni dei gruppi comunque si ripeteranno in alcuni casi per più giorni di fila, spesso proponendo spettacoli diversi e nuove prospettive. L’ingresso è libero e a presentare i gruppi ci sarà Ottavio Nieddu.

Dalle Ande all’Europa

Sul palco, tra gli altri, i cileni della Proarchi Accademia Artistica e, dalla Serbia, il Center for intangibile cultural heritage Koreni Roots e gli artisti sloveni del Folklorna Skupina Manges, che presentano una danza allegra e travolgente con costumi di altri tempi. Il 3 agosto, arrivano dal Perù i meravigliosi ballerini del Ballet Folclórico Peruano Ritmos Del Tiempo, una scuola di danza fatta di stile indio ed europeo, mentre dall’Ecuador ci sarà il Grupo de Danza Nacional “Danza e Identidad” con i suoi abiti colorati e le evoluzioni audaci.

L’estate dei colori

E poi ancora il Sudafrica, la Nazione Arcobaleno, con il Group Umgungundlovu Traditional Arts Music Utam che tiene fede al suo nome tra costumi colorati e danze frenetiche. E naturalmente la Sardegna non può mancare, con tre gruppi: FantaFolk in trio con Vanni Masala all’organetto, Andrea Pisu alle launeddas e Valeria Carboni alla voce, che aprirà la kermesse mercoledì, seguita giovedì dal Gruppo Folk Franciscu Lai di Laconi e infine venerdì dal Gruppo Folk San Basilio. «Ormai è un appuntamento imperdibile dell’estate, e richiama centinaia di appassionati di tradizioni e danze popolari da tutta la Sardegna», spiega il responsabile del gruppo folk I Nuraghi Renato Cannas. «Il nostro centro diventerà la capitale isolana del folklore». Un successo per l’intera Sestu che si prepara ad accogliere chiunque abbia voglia di scoprire culture lontane.

Segnare in agenda

E non finisce qui: la manifestazione avrà anche dei momenti itineranti, viaggia infatti in tutta la Sardegna. Dopo la tappa ad Arbus sabato scorso, appuntamento a Nule venerdì 2 agosto; e poi a Uta e a Fonni sabato 3 agosto.



