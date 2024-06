A passo di... “Cortoindanza” verso l’Europa 

«Quando l’intenzione di creare, e la creazione dell’arte stessa, ha dentro un impulso di verità, nasce una magia. Questo accade quando qualcosa che si vuole cercare e raccontare non si adatta a trovare le forme più semplici o più carine per farlo, non quelle più contemporaneo o più alla moda. Quelle di questo festival sono delle esigenze creative pure». Questo è “Cortoindanza/Logos Un ponte verso l’Europa”, secondo Susanna Mannelli, direttrice di Botti Du Shcoggiu e parte della commissione artistica permanente del festival. Un progetto che mira alla creazione di un capitale sociale, inteso come “ricchezza collettiva”, intrecciando danza, arte performativa, luoghi e connessioni.

Da tutto il mondo

Diretta da Simonetta Pusceddu, la rassegna che ha preso vita il 13 giugno andrà avanti sino al 21 dicembre, e porterà in Sardegna una moltitudine di artisti tra coreografi, registi, danzatori, musicisti e giovani autori provenienti da Canada, Cuba, Spagna, Croazia, Italia, Francia, Germania. Percorsi e narrazioni inedite in affascinanti luoghi di archeologia industriale, luoghi di Culto e spazi non convenzionali, che si snodano tra Cagliari (Spazio teatrale T.off Officina delle arti sceniche; Parco Padiglione Nervi; Ex Manifattura Tabacchi; Casa Saddi); Villamassargia (Ventanas); Villacidro (Chiesa di San Sisinnio); Isola di Carloforte, (Il Parco Urbano “Canale del Generale e la vecchia Tonnara); Tratalias (Borgo medievale); Selargius (chiesa Romanica di San Giuliano).

Il progetto

«40 spettacoli, workshop, residenze artistiche, percorsi tra paesaggio e arte performativa, e worksite, luoghi speciali di indagine del percorso artistico che dettano l’identità di questa rassegna che non si sofferma su un unico territorio, ma cerca di connettere artisti e spazi diversi, svolgendo un ruolo di scoperta, rigenerazione e di nuova funzionalità: spazi imprevedibili, suggestivi, non convenzionali, che dialogano con queste creazioni di straordinaria bellezza», spiega Pusceddu. «Grazie al bando alla scrittura coreografica di Cortoindanza, si stimola un fermento artistico orientato a superare i confini identitari e a valorizzare le differenze. La presenza di una commissione artistica permanente rappresenta uno degli elementi distintivi. Alla fine dell'anno, tutti gli artisti torneranno in Sardegna dopo aver seguito diverse tappe di residenza, crescita e formazione, con opere complete che verranno presentate qui e successivamente nelle regioni aderenti al network internazionale Med’Arte».

Su il sipario

Dopo le anteprime dei giorni scorsi, il festival internazionale di danza contemporanea organizzato da Tersicorea aprirà ufficialmente i battenti il 28 e il 29 giugno a Sa Manifattura di Cagliari proprio con il bando alla scrittura coreografica, finalizzato al sostegno di forme più innovative della creazione, e cuore di tutta la rassegna.

