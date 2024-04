A passi veloci verso la festa 

Non nasconde l’emozione per un anno intenso che volge al termine, carico di significati e «che porterò sempre nel mio cuore». Gli occhi brillano, mentre Antonio Monne ripensa a quella scelta, fatta dodici mesi fa dal vescovo Antonello Mura: priore del comitato di San Francesco di Lula. È in quel momento che la vita di quest’uomo e della moglie Maria Assunta Falchi ha cambiato completamente approccio e prospettiva. Il priorato ha forgiato e arricchito anima e corpo, sotto la spinta di un’esperienza unica. «Si conclude un anno bellissimo e impegnativo, tra fede e devozione: mi sento un uomo nuovo».

L’ultimo cammino

Alla notte tra il 30 aprile e il primo maggio manca poco. I pellegrini si metteranno in marcia, tra spiritualità e accoglienza. Monne pensa all’affetto ricevuto, alla solidarietà dispensata in quantità, mentre il suo mandato si avvia verso i titoli di coda: «Ci avviciniamo alla conclusione della nostra avventura, resa magica e speciale soprattutto grazie al sostegno avuto da tantissime persone», spiega. «Abbiamo ricevuto una grandissima collaborazione, oltretutto nella maniera più bella e spontanea possibile. Tutto lo staff di Santu Franziscu ci è sempre stato accanto. Dalla questua alla cucina, passando per la manutenzione del santuario campestre e l’accoglienza dei pellegrini: in tanti ci hanno dato il loro aiuto, penso pure agli ex priori». Monne puntualizza: «Un ringraziamento particolare va al vescovo, al cappellano del santuario Totoni Cosseddu e al presidente del comitato di San Francesco, Stefano Paba».

Festa di popolo

Una festa capace di scardinare i confini territoriali, dove un grande numero di fedeli si dà appuntamento nel santuario impreziosito dalle “cumbessias” e caratterizzato dal magico candore. In quelle campagne di Lula raccontate da Grazia Deledda nel suo capolavoro “Elias Portolu” Antonio Monne e Maria Assunta Falchi hanno trascorso una parte fondamentale della loro vita. «Auguro ai nuovi priori (Ivan Mariane e la moglie Maura Cavada, della parrocchia di San Giuseppe, ndr ) di vivere un’esperienza bella, nella fede, con accanto buoni amici. Il progetto deve andare avanti, sempre nel solco della tradizione. Unità e coesione sono aspetti fondamentali per portare a termine nel modo migliore questo compito». Monne precisa, con assoluta certezza: «Quest’anno è volato, abbiamo vissuto momenti stupendi, incontrato persone meravigliose. Questo percorso segnerà per sempre la mia vita: è stato bello, davvero commovente».

RIPRODUZIONE RISERVATA