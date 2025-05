A passeggio tra mastelli e rifiuti 

Mastelli perennemente in strada, sacchi blu abbandonati per giorni nelle vie del centro e uno spettacolo che stona con l’immagine di “città turistica”. A Oristano, la raccolta dei rifiuti ha due volti: quello virtuoso, che ha portato la percentuale di differenziata a piazzarsi oltre l’80, e quello indecoroso quanto fastidioso, fatto di bidoni e sacchi che rendono il “salotto buono” simile a un retrobottega trascurato.

Il regolamento

Il regolamento è chiaro: i mastelli vanno esposti tra le 20 e le 5 del giorno successivo e dovrebbero essere svuotati dagli operai di Formula Ambiente (ditta che gestisce l’appalto da oltre sei milioni di euro all’anno) entro le 12.30. Tuttavia, non specifica un orario entro cui debbano essere riportati all’interno. E forse a causa di questa mancanza in numerose strade e piazze, soprattutto nelle aree commerciali ma anche davanti a qualche abitazione, i mastelli diventano parte integrante del paesaggio.

L’assessora

Un problema noto all’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda: «Stiamo monitorando la situazione dei carrelli esposti fuori dagli orari consentiti. Numerosi utenti sono stati diffidati, alcuni anche sanzionati». A giudicare dallo stato di numerose vie, il messaggio non sembra però essere arrivato a destinazione.

Rifiuti nel weekend

A peggiorare il quadro la gestione della plastica. Il ritiro nella zona B, in cui ricade anche il centro, è previsto lunedì ma molti negozi, chiudendo il sabato sera, espongono i rifiuti alla fine della giornata lavorativa. Risultato: nel fine settimana le strade sono invase da un’onda blu che rilascia bottiglie e imballaggi. Il caso limite in piazza Eleonora, dove gli involucri di plastica e lattine raccolti in Municipio vengono posizionati all’esterno già venerdì sera. Dopo mesi di disagi e proteste Comune, Formula Ambiente e Centro commerciale naturale “Centro città” hanno trovato un’intesa. «Sono previste modifiche, a giorni sarà data comunicazione», conferma Zedda. «Il sabato nel primo pomeriggio - spiega la presidente del “Centro città”, Rita Musso - dovrebbe essere attivata una finestra straordinaria per il ritiro della plastica davanti ai negozi».

La proposta

Eppure ci vuole poco per cancellare gli angoli della vergogna: copiare quel che da decenni si fa in tutta Italia. Investire centomila euro per creare isole ecologiche sotterranee. Basterebbe iniziare da piazza Tharros, ad esempio, per soddisfare le necessità di una decina di esercizi commerciali.

RIPRODUZIONE RISERVATA