A passeggio con il cane rubato 

Era stato trovato in possesso di un cane di razza rubato a Capoterra quattro anni fa e, per questa ragione, è stato mandato a processo con la pesante accusa di ricettazione. Ma Damiano Contini, 37 anni di Sinnai, si è sempre difeso sostenendo che quel cagnetto, di razza Cavalier King Charles Spaniel, era stato trovato e soccorso, portato addirittura dal veterinario per essere curato.

Il processo

Sarà dunque un dibattimento a stabilire se il 37enne abbia commesso un reato oppure sia vittima di una serie di sfortunati eventi che l’hanno portato ad essere prima denunciato a piede libero e poi mandato a giudizio dopo la chiusura dell’indagine. Difeso dall’avvocato Emanuele Pizzoccheri, l’imputato dovrà comparire il 15 giugno nell’aula della giudice Simonetta Macciotta per l’avvio del processo. Quel giorno sarà sentita la persona offesa: Stefano Piano, 45 anni, proprietario dell’animale finito al centro del procedimento penale.

L’imputazione

Damiano Contini è accusato di concorso in ricettazione dal pubblico ministero Gilberto Ganassi che, concluse le indagini, ha firmato il decreto di citazione a giudizio. Il processo sarebbe dovuto iniziare a dicembre davanti alla giudice Stefania Selis, ma poi è migrato alla collega Elisabetta Patrito e, infine, assegnato definitivamente alla giudice Macciotta. Stando all’imputazione, assieme ad un’altra persona al momento rimasta sconosciuta, avrebbe ricevuto e trattenuto il cane di razza, registrato all’anagrafe canina con il nome di Quyly Baby Doll. L’animale era nato il 13 agosto 2018 e gli era stato applicato il microchip. Secondo il pm Ganassi il reato sarebbe stato commesso a Capoterra il 16 gennaio 2019, quando dunque il cane aveva appena 5 mesi di vita. Per l’accusa di ricettazione il 37enne rischia una condanna da 2 a 8 anni di reclusione.