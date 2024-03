A Pasqua laboratori per i bimbi 

In occasione delle festività pasquali, l’assessorato comunale alle Politiche sociali e alle politiche giovanili ha organizzato per i più piccoli una serie di laboratori e attività. L’iniziativa è stata ideata per supportare le famiglie durante le festività e favorire la socialità e il benessere dei bambini.

Le attività sono rivolte ai bambini residenti a Pula, di età compresa tra i sei e i dieci anni: una volta soddisfatte le richieste dei residenti, verrà garantito l’accesso anche ai minori provenienti dagli altri paesi. “Il teatrino viaggiante”, un laboratorio di costruzione e animazione di burattini; “L’atelier del disegno”, laboratorio artistico in cui i bambini avranno la possibilità di sperimentare il disegno collettivo: queste le attività organizzate dal Comune, in collaborazione con la cooperativa sociale Passaparola.

Le domande dovranno essere presentate a mano all’Ufficio protocollo entro il 25 marzo, oppure possono essere inviate via pec agli indirizzi protocollo@pec.comune.pula.ca.it oppure servizipersona.comune.pula@pec.it. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA