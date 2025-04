A Pasqua il Comune punta sulla cultura 

In occasione delle festività pasquali, a Sanluri il Castello sarà aperto al pubblico lunedì 21, giorno di Pasquetta, con ingresso gratuito, sabato e domenica il costo del biglietto sarà di 3.50 euro, l’orario di apertura va dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

L’iniziativa del Comune è finalizzata a promuovere uno dei siti storici di maggior pregio in Sardegna, l’unico maniero medioevale abitabile, che al suo interno custodisce una serie di preziose collezioni che vanno dai cimeli delle guerre risorgimentali e delle campagne d’Africa alla ricca collezione delle cero-plastiche passando per il carteggio tra Gabriele D’Annunzio e il generale Villa Santa.

«Abbiamo scelto – dice l’assessore al turismo Fabrizio Collu – un giorno simbolo per le visite gratuite, un modo per favorire il turismo e la crescita economica della nostra cittadina». In via straordinaria i musei del Pane e della tradizione contadina e lo Storico etnografico dei cappuccini, apriranno solo domenica, con tariffa ridotta. Per l’assessora alla cultura, Roberta Casta «l’iniziativa è finalizzata a promuovere i luoghi della nostra storia e le nostre bellezze». ( s. r. )

