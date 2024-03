A Pasqua flop dei viaggi all’estero 

Ancora buone notizie sul fronte del turismo a Pasqua. Molti gli italiani che si concederanno un mini break e anche gli stranieri che verranno in Italia, anche da soli. Secondo Federalberghi (indagine Tecnè) saranno 10,5 milioni gli italiani in viaggio per Pasqua. Il 92% resterà in Italia, mentre l'8% sceglierà una località estera. Le destinazioni preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno il mare (32,5%), le località d'arte (28,9%), la montagna (21,8%), i laghi (3,4%) e le località termali (2,5%). Per coloro che invece si recheranno all'estero, vincono le grandi capitali europee (74,4%), seguite dalle crociere (10,2%) e dal mare (6,3%).

Il turismo crea un giro di affari di 3,9 miliardi di euro. Anche Federturismo Confindustria vede rosa con un + 20% rispetto al 2023. A trainare la crescita, oltre alle città d'arte, sono soprattutto le destinazioni del Sud per via di un clima più mite e di una varietà di offerte, dalle belle spiagge, ai siti archeologici, ai borghi storici, alle terme. In particolare, la Sicilia registra un +30% di prenotazioni.

Buone notizie anche dal turismo organizzato. «I dati sulla Pasqua - dice Franco Gattinoni, presidente di Fto - evidenziano una crescita del 20% del fatturato rispetto al 2023, anche se la comparazione anno su anno per le festività di primavera non è mai semplice. Essendo la Pasqua molto anticipata, la destinazione Italia ha un peso marginale, se non in minima parte nei weekend. Invece, grazie al fatto che quest'anno la festività è alla fine di marzo, Tanzania, Kenya, Oceano Indiano, Caraibi ed Egitto ne hanno beneficiato. La prima destinazione a livello di volumi resta sempre l'Egitto, nonostante una contrazione di circa il 30% a causa della crisi mediorientale».

L'Enit sottolinea che soggiorneranno in coppia il 29% circa dei passeggeri, ma il 34,2% visiterà l'Italia da solo. Segue il 10% di piccoli gruppi di quattro passeggeri e un ulteriore 9,6% di tre. Ad oggi sono circa 217 mila i passeggeri aeroportuali confermati per le due settimane di Pasqua, dal 25 marzo al 7 aprile 2024, il 9,0% in più rispetto al medesimo periodo pasquale del 2023 (3-16 aprile).

