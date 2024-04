A Parrano il ricordo di Renzo Galanello 

Una delegazione dell’ente “Renzo Galanello” è stata ricevuta nei giorni scorsi dal sindaco Valentino Filippetti e dal consiglio comunale di Parrano, paese natale del professore dell’Università di Cagliari, in occasione di una seduta straordinaria convocata per commemorare la sua valenza umana e professionale.

Galanello - direttore della Seconda clinica pediatrica - è scomparso 11 anni fa a Cagliari, e a lui è stato dedicato l’ente di promozione sociale che in questi mesi muove i primi passi. Dal piccolo centro umbro in provincia di Terni, dopo aver conosciuto il professor Antonio Cao a Perugia e aver deciso di seguirlo, Galanello si era trasferito in Sardegna dove aveva fatto della lotta alla talassemia, malattia rara ad alta incidenza nell’isola, il fulcro della sua attività clinica e di ricerca, diventando progressivamente il riferimento tecnico-scientifico di vertice per le malattie rare nell'Isola, con una prestigiosa carriera scientifica.

La delegazione sarda era composta dal presidente Ivano Argiolas, il vicepresidente Stefano Sarais e il socio Natale Ditel. Durante l’incontro, avvenuto alla presenza di alcuni parenti di Galanello, Argiolas ha spiegato le finalità dell’ente costituito nei mesi scorsi, sottolineando la volontà dei soci di avviare importanti attività a favore dei pazienti cronici, in particolare le persone con talassemia.

RIPRODUZIONE RISERVATA