A Parma il debuttante Chivu 

Cristian Chivu è il nuovo allenatore del Parma. Lo ha ufficializzato la società poco dopo le 12 di ieri. L’ex difensore di Roma e Inter e della nazionale rumena, 45 anni, arriva al posto di Fabio Pecchia. Chivu, dopo una lunga esperienza sulla panchina della primavera dell'Inter, è al debutto in serie A. Ieri pomeriggio ha guidato il suo primo allenamento al Mutti Training Center di Collecchio.

Chi è

Dopo una eccellente carriera da calciatore, nel 2018 inizia la sua trafila nelle squadre giovanili dell’Inter, il club con cui da calciatore ha vinto praticamente tutto. Il 1º luglio 2021 prende in mano la Primavera nerazzurra, al posto di Armando Madonna. In campionato, dopo il secondo posto ottenuto nella stagione regolare, i nerazzurri battono il Cagliari in semifinale e poi la Roma in finale, conquistando il decimo titolo. Nella stagione 2023-2024 arriva primo in campionato ma viene eliminato in semifinale scudetto, nello stesso giorno annuncia la propria intenzione di lasciare la panchina della Primavera nerazzurra. Ieri il primo allenamento in Serie da tecnico. (e.p.)

