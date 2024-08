A Parma crolla il Milan di Fonseca 

Parma 2

Milan 1

Parma (4-2-3-1) : Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estevez (30’ st Cyprien), Bernabé; Man (30’ st Almqvist), Sohm (14’ st Cancellieri), Mihaila (25’ st Del Prato); Bonny. Allenatore Pecchia.

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabria (22’ st Emerson Royal), Pavlovic, Tomori, Hernandez; Musah (22’ st Fofana), Reijnders; Pulisic (41’ st Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao; Okafor (41’ st Jovic). Allenatore Fonseca.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : pt 2’ Man; st 21’ Pulisic, 32’ Cancellieri.

Note : ammoniti Pavlovic, Emerson Royal, Loftus Cheek.

Parma. Dopo la prova incolore all’esordio, col 2-2 strappato solo nel finale col Torino a San Siro, il Milan stecca anche la seconda gara di campionato e crolla a Parma. I padroni di casa giocano benissimo, orchestrati dall’allenatore Pecchia, e vincono la partita salendo a quota 4 in classifica. Fermi a 1 i rossoneri di Fonseca, già al centro delle critiche: i suoi uomini sono sembrati spaesati, di sicuro imprecisi e poco convinti. Fumoso Leao, molto incerta la difesa. Così competere per il vertice, come vorrebbe la società, sarà molto difficile. Nel vantaggio firmato da Man c’è la compartecipazione della retroguardia milanista, come nel raddoppio firmato dal neo entrato Cancellieri nella ripresa. In entrambe le occasioni i difensori si sono fatti trovare impreparati davanti ai ducali. Nel mezzo è arrivato il momentaneo pareggio con Pulisic, ma i rossoneri non sono riusciti ad andare oltre.

