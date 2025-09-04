VaiOnline
Portoscuso.
A Paringianu fedeli in festa per San Giuseppe 

Iniziano oggi i tre giorni di festa a Paringianu, frazione di Portoscuso, per celebrare il patrono San Giuseppe. Alle 17,30 sarà celebrata la messa in onore del santo mentre alle 21 in piazza serata musicale con il gruppo Over Rock, a seguire appuntamento con il karaoke.

Sabato proseguono i festeggiamenti: dopo la messa delle 17,30, le celebrazioni civili andranno avanti con una serata danzante in piazza con Ezio. Il culmine della festa in onore di San Giuseppe sarà domenica. Dopo la messa delle 17, alle 19 partirà la processione per le vie del paese che, come da tradizione, sarà accompagnata dai gruppi folk con gli abiti tradizionali sardi. Il santo seguirà il percorso attraverso le strade di Paringianu, addobbate a festa dai fedeli. Alle 21 il cartellone delle celebrazioni prevede lo spettacolo comico di Alessandro Pili.

Nel programma estivo di Portoscuso il prossimo appuntamento da ricordare è quello del 13 e 14 settembre con la Fiera del Sud Ovest, esposizione di commercio, artigianato, turismo e servizi, con punti ristoro, musica, giochi per i più piccoli e visite guidate nell’antica tonnara di Su Pranu.

