A Parigi sinfonia italiana 

Al debutto in uno Slam, Matteo Arnaldi batte anche l’emozione e supera in 4 set il colombiano Daniel Elahi Galan, meglio classificato di lui nel ranking: 6-2, 3-6, 6-0, 6-2. Ora Brandon Nakashima o Denis Shapovalov per lui.

Lorenzo Musetti, che lo scorso anno era stato eliminato all’esordio, ha rotto il ghiaccio: il tennista di Carrara si aggiudica senza particolari patemi il primo turno contro lo svedese Mikael Ymer (53 Atp) per 7-5, 6-2, 6-4 in circa due ore e mezza di gioco. Primo set abbastanza lottato con Lorenzo che compie qualche errore di troppo e va anche sotto di un break. L'azzurro reagisce, pareggia e si aggiudica il primo set per 7-5. Gli altri due set sono quasi una passeggiata con l'azzurro che chiude velocemente e sfiderà il russo Alexander Shevchenko (84 Atp) che ha battuto il tedesco Oscar Otte in quattro set. Lorenzo Sonego passa al secondo turno dopo aver battuto lo statunitense Ben Shelton, 35 del mondo e recente protagonista del Challenger di Cagliari. Finisce 6-4 3-6 6-3 6-3 dopo due ore e 55 minuti. Nei 32esimi di finale, il torinese se la vedrà con il francese Ugo Humbert.

Parigi. Meglio di così non poteva cominciare l’Italia nel secondo torneo del grande Slam dell’anno. A Parigi la prima giornata regala un bottino pieno agli azzurri al debutto sulla terra rossa del Roland Garros 2023. I cinque italiani scesi ieri in campo ieri (sui 15 in totale che hanno trovato posto nel main draw più prestigioso della “terra”) hanno conquistato il passaggio al secondo turno.

I big

L’esordiente

La veterana

Vince anche, fra le donne, Sara Errani, che si impone sulla svizzera Jil Teichmann per 3-6 6-4 6-2 dopo due ore e 19 minuti di gioco. La giocatrice bolognese (finalista a Parigi nel 2014)torna così a vincere una partita di un torneo dello Slam a distanza di più di due anni dall'ultima volta (secondo turno degli Australian Open 2021 contro Venus Williams). A segno anche Camila Giorgi, 36 Wta, che si sbarazza dell’esperta francese Alize Cornet in un’ora e tre quarti con il punteggio di 6-3, 6-4.

Il programma

Oggi debutto durissimo per Fabio Fognini: la sfida con il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 del mondo è prevista per le 12.30. E addirittura proibitivo è il match che attende Flavio Cobolli (159 Atp) contro Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e favorito di Parigi, in tabellone alle 14.30. Nel pomeriggio (dopo le 16) doppia sfida italo-francese: Marco Cecchinato contro Luca van Assche e il numero 1 azzurro Jannik Sinner contro Alexander Muller.

