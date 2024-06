A Parigi festeggia anche l’algherese Carboni 

«Sono molto contento di essere al terzo turno, non è stata facile la prima partita perché ero molto teso. Ci ho messo un set a trovare il mio livello. Poi però mi sono rimesso li. Oggi invece molto meglio. Ho vinto una bellissima partita, ho giocato molto bene». Così Lorenzo Carboni commenta la sua autoritaria prestazione che lo porta negli ottavi di finale del tabellone juniores del Roland Garros.

Dopo un esordio dove ci ha messo un po' a trovare le misure, ieri ha regolato con un eloquente 6-2, 6-3 il 16enne ceco Maxim Mrva, testa di serie numero 8. Il 18enne algherese (705 Atp) si è imposto su uno dei giocatori che compone la top ten under 18 e che occupa la casella 1346 della classifica “degli adulti”. Negli ottavi, Carboni affronterà il 18enne francese Mae Malige (740 Atp), che ha superato 6-1, 6-4 il 17enne russo Daniil Sarksian (39 Itf e ancora lontano dalle competizioni open).

«Sarà molto difficile contro Malige, perchè avrà tutto il tifo per lui. Sicuramente sarà una battaglia e bisognerà dare il 200%», spiega “Lollo”: in palio un quarto di finale “de luxe”, contro il vincente della sfida tra il numero 1 Under 18, il 17enne giapponese Rei Sakamoto (992 Atp), e l'ultima testa di serie francese (la 16), il 18enne Theo Papamalamis, 19 junior e 997 Atp. (a.bu.)

