A Parigi festa selvaggia nelle strade 

PARIGI. Al quarto gol del Paris Saint-Germain nella finale di Champions contro l'Inter è esplosa la festa a Parigi: dai 20.000 del maxi schermo del Parco dei Principi, alla grande folla riunita per seguire il match alla Bastiglia, i tifosi non si sono più trattenuti, riversandosi per le strade a festeggiare le loro prima Champions League. Fumogeni, bengala, esplosioni si sono sentiti un po' ovunque nella Ville Lumière, dove c'era un enorme schieramento di polizia fin da ieri pomeriggio. In particolare, blindati gli Champs-Elysèes e la zona dello stadio del Psg, dove i circa 20.000 tifosi raccolti per seguire la partita rischiavano di incrociare gli appassionati di tennis che lasciavano il vicinissimo Roland Garros.

Un po’ come era accaduto anche a Napoli dopo il quarto scudetto, le cose sono presto degenerate negli eccessi. «I veri tifosi del Psg si stanno entusiasmando davanti alla magnifica partita della loro squadra. E intanto, dei barbari sono arrivati nelle strade di Parigi per commettere reati e provocare le forze dell'ordine»: ha scritto ieri sera su X, mentre imperversavano i disordini per i festeggiamenti dei tifosi del Paris Saint-Germain, che ha vinto la sua prima Champions League, il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau.

