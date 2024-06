A Pardu una colonia felina, presentata la richiesta 

Ad Abbasanta presto potrebbe essere istituita una colonia felina nella zona di Pardu. La richiesta è stata presentata tempo fa da una 50enne, già fatto il sopralluogo da parte del Comune e ora si attende il parere della Asl.

L’iniziativa parte da Daniela D’Iginio. «È iniziato tutto per caso una decina d’anni fa – racconta la donna –. Nel mio orto era arrivata una mamma gatta, in condizioni pietose, con i due figlioletti. Me ne sono presa cura e ho iniziato a lasciare del cibo: da quel momento sono arrivati i gatti. Adesso ne sono rimasti una trentina, nel giro di poco tempo ne sono stati uccisi diversi, tanto che una ventina li tengo dentro casa». Daniela D’Igino si è presa cura a proprie spese dei felini, provvedendo anche alla sterilizzazione. Una volta istituita la colonia dovrebbe essere la Asl a provvedere alla microchippatura e sterilizzazione. «Quando ci sono iniziative di questo tipo con qualcuno che si prende cura degli animali in modo strutturato, per noi è un piacere», commenta la sindaca, Patrizia Carta.

Sterilizzazioni Asl

Intanto l’Asl ha varato il piano per la sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline tramite una manifestazione d’interesse destinata agli enti del terzo settore della Sardegna che si occupano della tutela degli animali d’affezione e di lotta al randagismo, i quali potranno richiedere 5mila euro per la sterilizzazione dei gatti. Si potrà inviare una sola domanda a anagrafe.canina@pec.asloristano.it entro venerdì. (a . o. )

