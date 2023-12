A Paolo Solinas il premio Carrus 

La premiazione si è svolta davanti ad un pubblico attento, nell'aula consiliare di Borore. Paolo Solinas, 32 anni, di Seneghe, ha vinto la settima edizione del Premio Nino Carrus, con l'elaborato "Empowerment locale e rigenerazione sociale: il caso della cooperativa di Comunità Mussura a Seneghe". Un lavoro che risponde alle indicazioni fornite dall'associazione Nino Carrus, che aveva come tema "Presente e futuro delle zone interne della Sardegna: resistere o pensare a sviluppare una nuova esistenza". Il vincitore chiosa: «Un onore, perché con questa tema si affronta concretamente il tema legato allo sviluppo locale delle aree interne, che è cruciale per il futuro dell'intera isola». Il secondo premio è stato assegnato all'elaborato “Isola digitale: una piattaforma regionale per la gestione delle politiche abitative in Sardegna”, realizzato da Angelo Giuseppe Pisanu, 36 anni, di Sindia. Ad un altro elaborato, “L'Ogliastra da qui in poi”, realizzato da Giulia Olianas di Elini e Matteo Deidda di Villacidro, è stato invece assegnato il premio Comune di Borore. Tredici i testi esaminati dalla commissione giudicatrice, composta dalla presidente Claudia Sedda, direttrice del Gal del distretto rurale Barbagia, Mandrolisai-Gennargentu, da Carlo Pala, politologo dell'Università di Sassari e da Claudia Licheri, animatrice del Gal Sinis, quindi il segretario Sandro Biccai, componente del direttivo dell'associazione Nino Carrus. Alla manifestazione sono intervenuti la presidente dell'associazione, Rosanna Carboni («Un premio per la promozione territoriale e per l'impegno politico e sociale a vantaggio delle piccole comunità»), il sindaco di Borore, Tore Ghisu e il presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine, Franco Scanu.

