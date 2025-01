A Pantaleo una nuova guida per la stazione forestale 

Dopo quasi trent’anni, nella stazione della guardia forestale di Santadi, ci sarà l'avvicendamento del nuovo comandante. Arriva Giulio Mereu, che nei prossimi giorni compirà 65 anni e proviene dalla stazione forestale di Sant'Antioco, dove ha sempre svolto servizio e dove poi ha ricoperto il ruolo di vice comandante ispettore superiore. Mereu vanta una lunga esperienza in servizio: era entrato in Forestale nel 1991. Sarà lui a occuparsi dell’importante servizio di tutela del patrimonio ambientale dei Comuni di Santadi, Nuxis, Villaperuccio e Piscinas: i primi due vantano un patrimonio boschivo fra i più estesi di tutta la Sardegna.

Il comandante uscente Carlo Leori, 58 anni, è stato trasferito a Iglesias dopo un lunghissimo servizio per le comunità del Basso Sulcis dove era arrivato nel 1991 prendendo il primo incarico a Santadi. Proprio in questo centro, nel 1998, era diventato comandante della stazione forestale, dove è rimasto per 34 anni e dove ha guidato le più importanti operazioni a tutela del patrimonio ambientale locale. I sindaci del territorio Massimo Impera (Santadi), Marcellino Piras (Villaperuccio), Romeo Ghilleri (Nuxis) e Mariano Cogotti (Piscinas), a nome della popolazione hanno voluto ringraziiare Carlo Leori per il servizio svolto e hanno dato il benvenuto a Giulio Mereu.

